BI Dinilai Hanya Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi, Destry: Salah Itu, Kami Tetap Konsen

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membantah anggapan BI hanya berfokus menjaga stabilitas. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membantah anggapan BI hanya berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan dua sasaran yang dijalankan secara bersamaan.

BI tetap menjalankan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di samping menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Terkait pertumbuha, apakah BI tidak konsen salah itu. Kami tetap konsen," tegas Destry, Jumat (31/7/2026).

BI pun menggunakan instrumen kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter diarahkan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

BI juga terus mendorong perbankan meningkatkan fungsi intermediasi agar penyaluran kredit ke sektor riil terus tumbuh, termasuk kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami menggunakan instrumen makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami juga terus mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan agar pembiayaan ke sektor riil tetap berjalan," ujarnya.

Destry menambahkan, BI telah menyiapkan berbagai kebijakan makroprudensial guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga dan penyaluran kredit kepada dunia usaha dapat terus meningkat.