5 Dewan Gubernur BI Tetap Fokus Jaga Stabilitas Meski Ditinggal Perry Warjiyo

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan fokus Bank Indonesia. (Foto: Okezone.com/BI)

JAKARTA – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan fokus Bank Indonesia tetap tidak berubah meski Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI beberapa waktu lalu.

Destry mengatakan lima anggota Dewan Gubernur BI yang saat ini masih menjabat tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setelah pengunduran diri Pak Perry, anggota Dewan Gubernur sekarang masih ada lima orang. Fokus kami tetap sama, tidak berubah. Kami tetap fokus menjaga stabilitas," kata Destry, Jumat (31/7/2026).

Adapun lima anggota Dewan Gubernur BI saat ini terdiri atas:

Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti;