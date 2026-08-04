Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.027 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |15:57 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.027 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 30 poin atau sekitar 0,17 persen ke level Rp18.027 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (4/8/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump mengatakan sebelumnya bahwa ia menunda serangan baru terhadap Iran sembari menunggu perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik dan menyelesaikan sengketa terkait kendali atas Selat Hormuz yang strategis.

"Namun, pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menepis klaim Trump tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS maupun pertemuan yang dijadwalkan," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selain itu, Iran mengancam akan menargetkan kapal-kapal perang AS yang mencoba mengubah koridor pelayaran yang ditetapkan Teheran di Selat Hormuz. Ancaman ini menandai memanasnya kembali konflik antara kedua negara.

Sesudah itu Iran mengumumkan bahwa mereka akan menargetkan kapal perang AS mana pun yang mencoba memaksakan rute yang berbeda dari yang telah diizinkan Teheran untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Pengumuman tersebut disampaikan Mayor Jenderal Mohsen Rezaee, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Di Laut Merah, enam kapal tanker raksasa berbendera Arab Saudi baru-baru ini mengubah haluan di Teluk Aden dan bergerak menuju Afrika bagian selatan, sementara dua kapal tanker yang memuat minyak Arab Saudi melintasi Selat Bab el-Mandeb, menurut data pelayaran pada hari Senin.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz, yang terletak di antara Iran dan Oman, melambat menyusul laporan mengenai serangan terhadap kapal-kapal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/278/3234051/dolar_as-8gCY_large.jpg
Rupiah Melemah Lagi ke Rp18.026 per Dolar AS, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/278/3233837/rupiah-usRL_large.jpg
Rupiah Menguat, Pukul Dolar AS ke Level Rp17.995
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233421/rupiah_hari_ini-Avex_large.jpg
Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp18.022 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233333/rupiah_hari_ini-X7qY_large.jpg
Rupiah Hari Ini Dibuka Rebound ke Rp18.074 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233210/rupiah_hari_ini-NC9y_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.111 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232994/rupiah_hari_ini-YoEg_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.073 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement