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Rupiah Menguat ke Rp17.997, Pasar Cermati The Fed, Minyak dan Ekonomi RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |16:06 WIB
Rupiah Menguat ke Rp17.997, Pasar Cermati The Fed, Minyak dan Ekonomi RI
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah naik 25 poin atau sekitar 0,14 persen ke level Rp17.997 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen berasal dari faktor eksternal, yakni Presiden Trump sebelumnya menyatakan telah membatalkan rencana serangan militer besar-besaran AS terhadap Iran setelah Teheran dan sejumlah negara Timur Tengah meminta waktu untuk melakukan negosiasi.

"Ia mengatakan bahwa pembicaraan akan dimulai pada hari Senin dan ditujukan untuk membuka kembali Selat Hormuz serta memastikan Iran meninggalkan ambisi nuklirnya," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut memicu penurunan tajam harga minyak lebih dari USD5 per barel pada awal perdagangan di Asia. Kondisi itu sekaligus meredakan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan berkepanjangan akan mempertahankan tingkat inflasi yang tinggi dan memperkuat alasan bagi penerapan kebijakan moneter yang lebih ketat.

Saat pasar fokus terhadap prospek The Fed dan data ketenagakerjaan AS, investor tetap bersikap hati-hati meskipun mencatatkan kenaikan pada perdagangan Senin. Sikap tersebut muncul setelah tiga pejabat Federal Reserve yang sebelumnya menyatakan perbedaan pendapat dalam rapat kebijakan pekan lalu kembali menegaskan pada Jumat bahwa inflasi masih terlalu tinggi.

"Mereka berpendapat bahwa kenaikan suku bunga segera diperlukan demi menjaga kredibilitas bank sentral dalam upaya pengendalian inflasi," imbuh Ibrahim.

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