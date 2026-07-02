IHSG Berakhir Naik ke 5.744, Rupiah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah berakhir berbeda arah pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah berakhir berbeda arah pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 49,44 poin atau 0,87 persen ke level 5.744. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan Kamis (2/7/2026), terdapat 418 saham menguat, 230 saham melemah, dan 311 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,9 triliun dari 19,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,57 persen ke 565, indeks JII naik 0,96 persen ke 338, indeks IDX30 naik 1,56 persen ke 320, dan indeks MNC36 naik 1,32 persen ke 247.

Kemudian, indeks sektoral yang berada di zona hijau meliputi energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi, keuangan, properti, dan transportasi. Sementara itu, sektor yang melemah adalah konsumer non-siklikal dan kesehatan.

Saham-saham yang masuk top gainers antara lain PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) yang naik 34,88 persen ke Rp232, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 25 persen ke Rp580, dan PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) naik 25 persen ke Rp545.