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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.709

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |09:30 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.709
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,26 persen ke level 5.709 pada hari ini, Kamis (2/7/2026). 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,46 persen ke 5.721, dengan 230 saham di zona 148 melemah, dan 582 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp388 miliar, dengan volume 490 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,80 persen ke 561, indeks JII menguat 0,46 persen ke 336, indeks MNC36 menguat 0,96 persen ke 246, dan IDX30 menguat 0,78 persen ke 318.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah seperti konsumer non siklikal dan infrastruktur. Sedangkan yang menguat ada energi, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, properti, transportasi dan industri. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO), dan PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI).

 

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