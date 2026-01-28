Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Juda Agung Jadi Calon Kuat Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:08 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini. Ada nama-nama yang akan diganti dan masuk kabinet, salah satunya Juda Agung yang akan menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Sebab, sejauh ini ada kursi Wamenkeu yang kosong setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono. 

Juda Agung dikabarkan akan menggantikan posisi Thomas Djiwandono yang sudah resmi disahkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa kemarin 27 Januari 2026.

Juda Agung Calon Kuat Wamenkeu

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menjadi calon kuat Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono. 

"Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya (Juda Agung) salah satu calon yang kuat ya," kata Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

 

