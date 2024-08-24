Reshuffle Menteri Jokowi di Akhir Masa Jabatan, Cek 6 Fakta Menariknya

JAKARTA - Presiden Jokowi utak-atik menteri Kabinet Indonesia Maju menjelang akhir masa jabatannya. Ada dua menteri ekonomi yang terkena pergantian alias reshuffle pada Senin 19 Agustus 2024.

Menteri terkena Reshuffle adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Untuk Bahlil, dirinya mendapat tugas Presiden untuk menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM.

Sementara posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM digantikan Rosan Roeslani.

Reshuffle ini pun menarik, karena seperti mempersiapkan untuk transisi pemerintah ke pemerintah selanjutnya di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Okezone merangkum fakta menarik terkait utak-atik menteri Jokowi menjelang akhir masa jabatannya, Sabtu (24/8/2024):

1. Rosan dan Bahlil Dilantik

Presiden Jokowi resmi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Dan melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM pada Senin 19 Agustus 2024.

2. Jalani Serah Terima Jabatan

Serah terima jabatan antara Bahlil dengan Rosan akan diselenggarakan Senin 19 Agustus pada pukul 13.00 WIB yang berlokasi di Ruang Nusantara, Kantor Kementerian Investasi/BKPM.

Sedangkan serah terima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia digelar di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB.

3. Cerita Rosan Jadi Menteri Investasi

Rosan mengaku belum menerima tugas khusus dari Presiden Jokowi. Namun dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Bahlil.

"Enggak sih cuma yang kemarin dan kemarin telepon-teleponan saja sama dia (Bahlil) soal sertijab dan acara hari ini dan lain-lain," kata Rosan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Meski hanya menjabat selama beberapa bulan nantinya, Rosan bakal bekerja sebaik mungkin dan menjalankan amanat yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi nantinya.

"Jangankan hanya dua bulan, seminggu dikasih amanah pun akan kita jalankan sebaik mungkin karena itu adalah kepercayaan kepada kita kepada saya dan akan dijalankan sebaik mungkin dan insyaallah hasilnya baik kalau dijalankan dengan hati baik," ungkapnya.

4. Bahlil Nangis

Bahlil menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai di Kementerian Investasi/BKPM untuk bekerjasama membantu Rosan Roeslani yang saat ini menjabat menggantikan dirinya untuk mencapai target-target pekerjaan yang sudah dibuat sebelumnya.

"Selamat datang pak Rosan, Menteri baru Kementerian Investasi/BKPM baru, tolong saya cuma titip satu, bantu bang Rosan, jangan ada gerakan tambahan, tolong lihat bang Rosan seperti lihat saya, bahkan lebih, karena dia adalah kakak saya," kata Bahlil sambil mengusapkan air mata.