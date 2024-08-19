Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Arahan Jokowi ke Bahlil Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |10:40 WIB
Ini Arahan Jokowi ke Bahlil Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan sejumlah pesan usai Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Air Mineral (ESDM).

Bahlil mengungkapkan, arahan dari Jokowi untuk melakukan percepatan dan mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

“Tentu arahan Bapak Presiden untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bahlil mengungkapkan, nantinya hal yang sudah bagus dilakukan oleh Menteri ESDM sebelumnya akan dilanjutkan.

“Yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik kita sama-sama perbaiki, karena sejatinya itu semua kan berkesinambungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (19/8/2024) pagi.

Selain Bahlil, Jokowi juga melantik Supratman Andi Atgas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, lalu Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai wakil menteri Kominfo.

Pelantikan Bahlil , Supratman dan Rosan sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dan Keputusan Presiden nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan wakil menteri komunikasi dan informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150241/bahlil-I3QZ_large.png
Bahlil Lantik Mantan Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130648/dirjen_ebtke-bwRn_large.jpg
RI Siap Salip AS dalam Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089399/bahlil-ungkap-dirjen-gakkum-esdm-dipimpin-polisi-tni-atau-kejaksaan-SmahowHAEU.png
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Dipimpin Polisi, TNI atau Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/320/3085482/rayu-dpr-dukung-pembentukan-ditjen-gakkum-esdm-bahlil-godaannya-banyak-TiWJVSdKEK.jpg
Rayu DPR Dukung Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM, Bahlil: Godaannya Banyak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement