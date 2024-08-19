Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sertijab Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |10:32 WIB
Sertijab Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia
Kementerian ESDM Gelar Sertijab Menteri Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM siap menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. Bahlil resmi ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjalankan tugasnya di Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Selain Bahlil, Jokowi juga melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, lalu Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil. Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Kementerian ESDM mengundang media untuk kegiatan Serah Terima Jabatan Menteri ESDM di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB.

Selain Bahlil, Jokowi juga melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, lalu Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil. Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai wakil menteri Kominfo.

Pelantikan Bahlil, Supratman dan Rosan sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dan Keputusan Presiden nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan wakil menteri komunikasi dan informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150241/bahlil-I3QZ_large.png
Bahlil Lantik Mantan Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130648/dirjen_ebtke-bwRn_large.jpg
RI Siap Salip AS dalam Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089399/bahlil-ungkap-dirjen-gakkum-esdm-dipimpin-polisi-tni-atau-kejaksaan-SmahowHAEU.png
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Dipimpin Polisi, TNI atau Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/320/3085482/rayu-dpr-dukung-pembentukan-ditjen-gakkum-esdm-bahlil-godaannya-banyak-TiWJVSdKEK.jpg
Rayu DPR Dukung Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM, Bahlil: Godaannya Banyak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement