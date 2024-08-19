Sertijab Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia

Kementerian ESDM Gelar Sertijab Menteri Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA - Kementerian ESDM siap menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. Bahlil resmi ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjalankan tugasnya di Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Selain Bahlil, Jokowi juga melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, lalu Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil. Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Kementerian ESDM mengundang media untuk kegiatan Serah Terima Jabatan Menteri ESDM di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB.

Pelantikan Bahlil, Supratman dan Rosan sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dan Keputusan Presiden nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan wakil menteri komunikasi dan informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.