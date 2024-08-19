Ini Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Punya 10 Perusahaan

JAKARTA - Bahlil Lahadalia resmi dilantik sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sebelumnya Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku pada 7 Agustus 1976. Dia mengenyam pendidikan SD hingga SMP di Seram Timur Maluku. Namun setelah itu, dirinya pindah ke Fak-Fak Papua.

Bahlil meneruskan kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jayapura, kemudian bekerja di perusahaan milik negara. Selama menjadi mahasiswa, Bahlil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipercaya menjabat Bendahara Umum Pimpinan Nasional HMI.

Bahlil juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) pada periode 2015-2019 lalu.

Bersama teman-temannya, Bahlil kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul dan PT Dwijati Sukses.