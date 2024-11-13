Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rayu DPR Dukung Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM, Bahlil: Godaannya Banyak

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |20:57 WIB
Rayu DPR Dukung Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM, Bahlil: Godaannya Banyak
Menteri ESDM Bahlil soal Ditjen Gakkum ESDM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta dukungan dari Komisi XII DPR RI untuk pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM.

Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan Ditjen Gakkum ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.

Oleh karena itu, pihaknya telah menyusun struktur Ditjen Gakkum agar dalam waktu dekat ini mampu menyelesaikan permasalahan soal tambang ilegal dan pengeboran minyak secara ilegal.

"Tapi saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakkum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau kita mau commit, kita buat barang ini bagus, ayo," ujar Bahlil saat Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

"Jangan sampai saya sudah jalan 7 langkah, teman-teman bilang, Bos, jangan lupa 7 langkah, Bos 4 langkah mundur dulu. Nah, kalau ini sudah disepakati, saya suka juga untuk menerabas ini barang," tegasnya menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
