Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Perintah Prabowo Tingkatkan Lifting dan Kurangi Impor Minyak!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |19:50 WIB
Bahlil: Perintah Prabowo Tingkatkan Lifting dan Kurangi Impor Minyak!
Menteri ESDM Bahlil soal Lifting Minyak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya. Salah satunya, mengerek produksi minyak dan gas (migas) siap jual (lifting) serta mengurangi impor.

Bahlil menuturkan bahwa produksi minyak saat ini hanya 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 juta barel per hari.

"Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya," tegas Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga meminta dirinya untuk inventarisasi aturan, terutama Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) dan juga Peraturan Pemerintah (PP). Hal itu dilakukan guna memangkas aturan-aturan yang menghambat percepatan lifting migas.

"Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, terutama kepada Permen, Kepmen, PP, supaya kita mendorong untuk bisa terjadi peningkatan lifting," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142080/menteri_esdm-DPG0_large.jpg
Pede Target Lifting Minyak Tercapai, Bahlil: Hanya Orang Malas yang Tak Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3105080/menteri_esdm-XgO0_large.jpg
Achmad Muchtasyar Jadi Dirjen Migas, Bahlil Minta Tingkatkan Lifting Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072733/bahlil-ungkap-3-syarat-ri-bisa-tambah-lifting-minyak-200-ribu-barel-per-hari-GCWw4Y8ZF5.jpg
Bahlil Ungkap 3 Syarat RI Bisa Tambah Lifting Minyak 200 Ribu Barel per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042401/petronas-indonesia-targetkan-lapangan-hidayah-onstream-2027-sWXbuL8Q1c.jpg
Petronas Indonesia Targetkan Lapangan Hidayah Onstream 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020979/target-produksi-minyak-1-juta-bopd-dongkrak-peningkatan-investasi-migas-qqXaLOs1fN.jpg
Target Produksi Minyak 1 Juta BOPD Dongkrak Peningkatan Investasi Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/320/2861512/blok-rokan-catat-produksi-tertinggi-172-ribu-bopd-di-2023-xiCiZnQNBz.jpg
Blok Rokan Catat Produksi Tertinggi 172 Ribu BOPD di 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement