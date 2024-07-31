Petronas Indonesia Targetkan Lapangan Hidayah Onstream 2027

GRESIK – Petronas Indonesia tengah fokus dalam pengembangan Lapangan Hidayah yang terletak di Wilayah Kerja North Madura II. Lapangan Hidayah diproyeksi bisa menghasilkan 19 ribu BOPD (barel minyak per hari).

“Kami berharap agar fase pengembangan Hidayah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yakni onstream pada tahun 2027, dengan perkiraan produksi mencapai 19 ribu BOPD (barel minyak per hari),” kata Vice President of Production Operations Petronas Indonesia, Wimbuh Nawa Nugroho dalam Kunjungan Lapangan SKK Migas-Petronas Indonesia di Onshore Receiving Facilities Bukit Tua, Gresik, Jawa Timur, Rabu (31/7/2024).

Petronas Indonesia juga menyatakan komitmen untuk mendukung ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan dan peningkatan produksi minyak dan gas bumi di berbagai Wilayah Kerja (WK), utamanya di WK Ketapang dan WK North Madura II.

Wimbuh menyampaikan pada kuartal kedua tahun ini, dari seluruh WK yang dikelola, Petronas Indonesia mencatat angka produksi migas sebesar 25,000 BOEPD (barel setara minyak per hari) dan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif terhadap industri hulu migas di Indonesia melalui pengembangan bisnisnya secara berkelanjutan.

“Komitmen itu terwujud dengan perpanjangan kontrak bagi hasil untuk WK Ketapang di Utara Pulau Madura. Dengan perpanjangan ini, Petronas dapat terus beroperasi hingga tahun 2048, selain itu baru-baru ini, Petronas juga menandatangani kontrak bagi hasil untuk WK Bobara, di lepas pantai Papua Barat, serta menjadi mitra kerja dari lima kontrak bagi hasil lainnya yang terletak di lepas pantai Sumatra, Laut Natuna, Jawa Timur, dan Indonesia Timur,” ujar dia.