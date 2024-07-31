Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Petronas Indonesia Targetkan Lapangan Hidayah Onstream 2027

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:52 WIB
Petronas Indonesia Targetkan Lapangan Hidayah Onstream 2027
Petronas Targetkan Lapangan Hidayah (Foto: Okezone)
A
A
A

GRESIK – Petronas Indonesia tengah fokus dalam pengembangan Lapangan Hidayah yang terletak di Wilayah Kerja North Madura II. Lapangan Hidayah diproyeksi bisa menghasilkan 19 ribu BOPD (barel minyak per hari).

“Kami berharap agar fase pengembangan Hidayah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yakni onstream pada tahun 2027, dengan perkiraan produksi mencapai 19 ribu BOPD (barel minyak per hari),” kata Vice President of Production Operations Petronas Indonesia, Wimbuh Nawa Nugroho dalam Kunjungan Lapangan SKK Migas-Petronas Indonesia di Onshore Receiving Facilities Bukit Tua, Gresik, Jawa Timur, Rabu (31/7/2024).

Petronas Indonesia juga menyatakan komitmen untuk mendukung ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan dan peningkatan produksi minyak dan gas bumi di berbagai Wilayah Kerja (WK), utamanya di WK Ketapang dan WK North Madura II.

Wimbuh menyampaikan pada kuartal kedua tahun ini, dari seluruh WK yang dikelola, Petronas Indonesia mencatat angka produksi migas sebesar 25,000 BOEPD (barel setara minyak per hari) dan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif terhadap industri hulu migas di Indonesia melalui pengembangan bisnisnya secara berkelanjutan.

“Komitmen itu terwujud dengan perpanjangan kontrak bagi hasil untuk WK Ketapang di Utara Pulau Madura. Dengan perpanjangan ini, Petronas dapat terus beroperasi hingga tahun 2048, selain itu baru-baru ini, Petronas juga menandatangani kontrak bagi hasil untuk WK Bobara, di lepas pantai Papua Barat, serta menjadi mitra kerja dari lima kontrak bagi hasil lainnya yang terletak di lepas pantai Sumatra, Laut Natuna, Jawa Timur, dan Indonesia Timur,” ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142080/menteri_esdm-DPG0_large.jpg
Pede Target Lifting Minyak Tercapai, Bahlil: Hanya Orang Malas yang Tak Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3105080/menteri_esdm-XgO0_large.jpg
Achmad Muchtasyar Jadi Dirjen Migas, Bahlil Minta Tingkatkan Lifting Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/320/3085454/bahlil-perintah-prabowo-tingkatkan-lifting-dan-kurangi-impor-minyak-yvXR3rqSzA.jpg
Bahlil: Perintah Prabowo Tingkatkan Lifting dan Kurangi Impor Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072733/bahlil-ungkap-3-syarat-ri-bisa-tambah-lifting-minyak-200-ribu-barel-per-hari-GCWw4Y8ZF5.jpg
Bahlil Ungkap 3 Syarat RI Bisa Tambah Lifting Minyak 200 Ribu Barel per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020979/target-produksi-minyak-1-juta-bopd-dongkrak-peningkatan-investasi-migas-qqXaLOs1fN.jpg
Target Produksi Minyak 1 Juta BOPD Dongkrak Peningkatan Investasi Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/320/2861512/blok-rokan-catat-produksi-tertinggi-172-ribu-bopd-di-2023-xiCiZnQNBz.jpg
Blok Rokan Catat Produksi Tertinggi 172 Ribu BOPD di 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement