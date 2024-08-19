Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia yang Jadi Menteri ESDM, Punya 10 Perusahaan hingga Juragan Tanah di Papua

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:51 WIB
Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia yang Jadi Menteri ESDM, Punya 10 Perusahaan hingga Juragan Tanah di Papua
Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Menteri ESDM. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia digeser menjadi Menteri ESDM dalam perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju pada hari ini. Dirinya menggantikan Arifin Tasrif.

Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil Lahadalia memiliki catatan profesional yang panjang. Pada tahun 2003, namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, Bahlil memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan sendiri. Inilah awal kesuksesan pria Papua ini.

Melihat begitu banyaknya sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua, Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk membuka usaha. Kini ia memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai perusahaan induk.

Mengutip LHKPN Bahlil Lahadalia, dirinya bisa dibilang juragan tanah. Pasalnya dari keseluruhan harta, jumlah tanah Bahlik mencapai Rp291 miliar.

Berikut rincian harta Bahlil Lahadalia:

Tanah dan bangunan Rp291,6 miliar

1. Tanah dan bangunan seluas 717 m2/164.25 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp10.362.600.000

2. tanah dan bangunan seluas 278 m2/400 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp4.671.250.000

3. tanah dan bangunan seluas 1600 m2/1500 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp41.410.000.000

4. tanah seluas 509 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp20.806.000.000

5. tanah dan bangunan seluas 112 m2/300 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp5.221.700.000

6. tanah dan bangunan seluas 120 m2/300 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp5.221.700.000

7. tanah dan bangunan seluas 424 m2/1200 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp41.410.000.000

8. tanah dan bangunan seluas 2000 m2/1500 m2 di kab / kota gianyar, hasil sendiri Rp46.561.000.000

9. tanah seluas 2490 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp1.560.450.000

10. tanah seluas 939 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp1.060.500.000

11. tanah seluas 2490 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp1.575.600.000

12. tanah seluas 3500 m2 di kab / kota jayapura, hasil sendiri Rp782.750.000

