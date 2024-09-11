Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gantikan Risma, Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |07:33 WIB
Gantikan Risma, Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini
Presiden Jokowi Akan Melantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Kota Pasuruan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kabarnya akan melakukan pergantian menteri (Reshuffle) hari ini. Jokowi akan melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Menteri Sosial hari ini.

"Hari ini, Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019—2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Gus Ipul akan menggantikan posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

Selain melantik Gus Ipul, Presiden juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164452/prabowo_subianto-Oqhd_large.jpg
Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061414/reshuffle-kabinet-gus-ipul-jadi-mensos-segini-gaji-hingga-fasilitas-mewah-yang-diterima-0url438IkP.jpg
Reshuffle Kabinet: Gus Ipul Jadi Mensos, Segini Gaji hingga Fasilitas Mewah yang Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061370/segini-harta-kekayaan-gus-ipul-mensos-baru-yang-dilantik-hari-ini-AZHUsNqQ7O.jpg
Segini Harta Kekayaan Gus Ipul, Mensos Baru yang Dilantik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/320/3052251/reshuffle-menteri-jokowi-di-akhir-masa-jabatan-cek-6-fakta-menariknya-cbWHgh4iHT.jpg
Reshuffle Menteri Jokowi di Akhir Masa Jabatan, Cek 6 Fakta Menariknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051207/reshuffle-menteri-esdm-bahlil-bisa-apa-dengan-waktu-2-bulan-ObvUlaU8mp.jpg
Reshuffle Menteri ESDM, Bahlil Bisa Apa dengan Waktu 2 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051171/ini-arahan-jokowi-ke-bahlil-usai-dilantik-jadi-menteri-esdm-XmO7cUkMMk.jpg
Ini Arahan Jokowi ke Bahlil Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement