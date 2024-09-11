Gantikan Risma, Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini

Presiden Jokowi Akan Melantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Kota Pasuruan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kabarnya akan melakukan pergantian menteri (Reshuffle) hari ini. Jokowi akan melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Menteri Sosial hari ini.

"Hari ini, Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019—2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Gus Ipul akan menggantikan posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

BACA JUGA: Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Pagi Ini

Selain melantik Gus Ipul, Presiden juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).