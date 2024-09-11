Segini Harta Kekayaan Gus Ipul, Mensos Baru yang Dilantik Hari Ini

JAKARTA - Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kabarnya akan dilantik menjadi Menteri Sosial pada hari ini. Dirinya akan menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Rabu (11/9/2024), Gus Ipul diketahui memiliki harta hingga Rp24,6 miliar. Terdiri dari tanah hingga Rp15,1 miliar, kendaraan Rp870 juta dan lainnya.

Kabar dirinya akan dilantik disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Dia mengatakan bahwa Kepala Negara Jokowi akan melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi Menteri Sosial hari ini.

"Hari ini, Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019—2024," katanya.

Berikut ini daftar harta Gus Ipul yang dilantik menjadi Menteri Sosial:

Tanah dan Bangunan Rp15.151.898.000

1. Tanah Seluas 3670 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri 7.985.920.000 2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/250 m2 Kota Depok, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000

3. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB/KOTA Surabaya, Hasil Sendiri Rp2.500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/250 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp255.788.000

5. Tanah Seluas 660 m2 di KAB/KOTA Jombang, Hasil Sendiri Rp410.190.000 6. Tanah dan Bangunan Seluas 3850 m2/1000 m2 di KAB/KOTA Pasuruan, Hasil Sendiri Rp2.000.000.000