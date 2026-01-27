Purbaya Sebut Juda Agung Calon Kuat Gantikan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menjadi calon kuat pengganti Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya (Juda Agung) salah satu calon yang kuat, ya,” kata Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Purbaya mengatakan, Wamenkeu baru nanti bakal meneruskan program fiskal yang telah dijalankan Thomas. Pemilihan dan pelantikan Wamenkeu baru diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Pelantikannya saya dengar Februari. Berarti minggu depan mungkin,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, tugas berat menanti Kementerian Keuangan, termasuk bagi wakil menteri yang baru. Akselerasi pemenuhan target fiskal, terutama penerimaan pajak, bakal terus diupayakan.

“Yang macet-macet saya beresin. Bea dan cukai serta pajak saya tangani langsung karena itu penting untuk penerimaan tahun ini dan menekan defisit anggaran,” ujar Purbaya.