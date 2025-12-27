Ternyata Segini Harta Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM yang Tolak Parsel Natal dan Tahun Baru

Ternyata Segini Harta Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM yang Tolak Parsel Natal dan Tahun Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menolak segala bentuk parsel dalam rangka perayaan Hari Raya Natal, Tahun Baru maupun hari ulang tahun.

"Saya menegaskan bahwa saya menolak setiap bentuk pemberian parsel tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga pelayanan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa,” kata Natalius dalam keterangannya.

Pigai menegaskan untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI). “Kita perlu bersama-sama memastikan bahwa seluruh pelayanan publik diselenggarakan secara bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Sebagai pejabat negara, Natalius telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Natalius Pigai mempunyai harta kekayaan Rp4.769.000.000 atau Rp4,7 miliar. Harta kekayaan ini dilaporkan pada 23 Januari 2025.

Berikut rincian harta kekayaan Menteri HAM Natalius Pigai: