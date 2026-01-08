Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Unilever Indonesia (UNVR) Jual Bisnis Teh Sariwangi Rp1,5 Triliun ke Grup Djarum

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |11:07 WIB
Unilever Indonesia (UNVR) Jual Bisnis Teh Sariwangi Rp1,5 Triliun ke Grup Djarum
Unilever Indonesia (UNVR) Jual Bisnis Teh Sariwangi Rp1,5 Triliun ke Grup Djarum (Foto: Dok Unilever)
A
A
A

JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjual bisnis teh Sariwangi Rp1,5 triliun ke PT Savoria Kreasi Rasa, yang merupakan entitas bisnis terafiliasi Grup Djarum. Penjualan bisnis teh Sariwang dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Pengalihan Bisnis atau Business Transfer Agreement (BTA). 

Perseroan telah menandatangani BTA pada 6 Januari 2026 dengan pihak pembeli yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu PT Savoria Kreasi Rasa.

"Penyelesaian transaksi direncanakan akan dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh perseroan dan pembeli (Penyelesaian)," ujar Corporate Secretary Unilever Indonesia Padwestiana Kristanti dikutip dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

BTA tunduk pada hukum Republik Indonesia dan setiap sengketa yang timbul antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre.  

Nilai transaksi yang disepakati adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) di luar pajak yang berlaku. Penilaian bisnis independen telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp1.488.228.000.000 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta Rupiah).

"Nilai transaksi merupakan 45% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2025," tulisnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/278/3039085/laba-dan-pendapatan-turun-bos-unilever-singgung-geopolitik-klN0kf7vxw.jpg
Laba dan Pendapatan Turun, Bos Unilever Singgung Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/278/3039020/laba-unilever-unvr-turun-10-jadi-rp2-4-triliun-di-semester-i-2024-rvVgbG0ICT.jpeg
Laba Unilever (UNVR) Turun 10% Jadi Rp2,4 Triliun di Semester I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000214/unilever-indonesia-lebih-khawatir-rupiah-anjlok-dibanding-geopolitik-memanas-2fhLOK7bai.png
Unilever Indonesia Lebih Khawatir Rupiah Anjlok Dibanding Geopolitik Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000212/saham-anjlok-30-presdir-unilever-singgung-hal-ini-YfNpphUwD3.jpg
Saham Anjlok 30%, Presdir Unilever Singgung Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000184/unilever-indonesia-unvr-raup-laba-rp1-4-triliun-di-kuartal-i-2024-XHm8OxFGmC.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Rp1,4 Triliun di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/278/2930566/lepas-jabatan-presdir-ira-noviarti-jual-seluruh-saham-unilever-indonesia-fOhSmIuRBn.jpeg
Lepas Jabatan Presdir, Ira Noviarti Jual Seluruh Saham Unilever Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement