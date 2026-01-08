Unilever Indonesia (UNVR) Jual Bisnis Teh Sariwangi Rp1,5 Triliun ke Grup Djarum

JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjual bisnis teh Sariwangi Rp1,5 triliun ke PT Savoria Kreasi Rasa, yang merupakan entitas bisnis terafiliasi Grup Djarum. Penjualan bisnis teh Sariwang dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Pengalihan Bisnis atau Business Transfer Agreement (BTA).

Perseroan telah menandatangani BTA pada 6 Januari 2026 dengan pihak pembeli yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu PT Savoria Kreasi Rasa.

"Penyelesaian transaksi direncanakan akan dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh perseroan dan pembeli (Penyelesaian)," ujar Corporate Secretary Unilever Indonesia Padwestiana Kristanti dikutip dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

BTA tunduk pada hukum Republik Indonesia dan setiap sengketa yang timbul antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre.

Nilai transaksi yang disepakati adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) di luar pajak yang berlaku. Penilaian bisnis independen telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp1.488.228.000.000 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta Rupiah).

"Nilai transaksi merupakan 45% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2025," tulisnya.