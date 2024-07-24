Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Unilever (UNVR) Turun 10% Jadi Rp2,4 Triliun di Semester I-2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:17 WIB
Laba Unilever (UNVR) Turun 10% Jadi Rp2,4 Triliun di Semester I-2024
Laba Unilever alami penurunan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Laba PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami penurunan pada semester I 2024. Unilever mengantongi laba bersih Rp2,46 triliun di enam bulan pertama tahun 2024. Angka itu turun 10% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,75 triliun.

Sementara itu, perseroan mencatatkan penjualan sebesar Rp19,04 triliun, turun 6,15% dari sebelumnya sebesar Rp20,29 triliun. Adapun, pendapatan domestik naik 4,1% dibandingkan semester II 2023, namun turun sebesar 5,7% secara tahunan yang utamanya disebabkan oleh Pertumbuhan Harga Dasar (UPG) yang melemah.

Dari sisi pengeluaran, beban pemasaran dan penjualan UNVR tercatat sebesar Rp4,58 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp4,46 triliun. Kemudian, beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp1,68 triliun, serta beban lainnya tercatat sebesar Rp823 juta.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap mengatakan, pada semester pertama 2024 ini perseroan menangani beberapa tantangan jangka pendek. Meski menghadapi banyak tantangan, lanjut dia, perseroan tetap mencatatkan kemajuan di bagian-bagian yang penting bagi masa depan perseroan.

Benjie menyebut, UNVR tetap teguh pada upaya untuk membangun bisnis dengan cara memperkuat fundamental, mengutamakan peningkatan daya saing brand perseroan, serta mendorong efisiensi biaya untuk mendongkrak profitabilitas.

“Secara bersamaan, kami menjalankan program transformasi untuk mempertajam fokus dan mendorong pertumbuhan melalui organisasi yang lebih ramping dan akuntabel,” kata Benjie dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/278/3039085/laba-dan-pendapatan-turun-bos-unilever-singgung-geopolitik-klN0kf7vxw.jpg
Laba dan Pendapatan Turun, Bos Unilever Singgung Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000214/unilever-indonesia-lebih-khawatir-rupiah-anjlok-dibanding-geopolitik-memanas-2fhLOK7bai.png
Unilever Indonesia Lebih Khawatir Rupiah Anjlok Dibanding Geopolitik Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000212/saham-anjlok-30-presdir-unilever-singgung-hal-ini-YfNpphUwD3.jpg
Saham Anjlok 30%, Presdir Unilever Singgung Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000184/unilever-indonesia-unvr-raup-laba-rp1-4-triliun-di-kuartal-i-2024-XHm8OxFGmC.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Rp1,4 Triliun di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/278/2930566/lepas-jabatan-presdir-ira-noviarti-jual-seluruh-saham-unilever-indonesia-fOhSmIuRBn.jpeg
Lepas Jabatan Presdir, Ira Noviarti Jual Seluruh Saham Unilever Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837680/unilever-bagi-bagi-dividen-rp71-saham-berikut-jadwalnya-ukOVPwtvao.jpg
Unilever Bagi-Bagi Dividen Rp71/Saham, Berikut Jadwalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement