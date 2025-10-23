Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025

JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) meraup laba bersih mencapai Rp1,2 triliun pada kuartal III-2025. Realisasi ini naik 117 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

UNVR juga membukukan penjualan bersih sebesar Rp9,4 triliun, tumbuh 12,4 persen secara tahunan dan naik 7,7 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Margin kotor UNVR tercatat sebesar 49,2 persen, meningkat 366 basis poin dibandingkan tahun lalu dan naik 115 basis poin dari kuartal sebelumnya. Laba sebelum pajak naik 16,2 persen.

Dalam keterangan resmi, perseroan mencatat penjualan domestik tumbuh 12,7 persen pada kuartal ketiga 2025, seiring dengan volume penjualan yang meningkat di seluruh unit bisnis. Belanja iklan dan promosi UNVR juga tercatat stabil di angka 8,8 persen dari total penjualan bersih.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan, kinerja positif pada kuartal ini menjadi langkah nyata dalam pemulihan bisnis perusahaan.

“Kami mulai melihat dampak positif dari perubahan struktural dan langkah disiplin yang telah kami ambil selama setahun terakhir,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Benjie menjelaskan, momentum pertumbuhan ini dibangun di atas fondasi bisnis yang lebih kuat dan eksekusi yang lebih tajam di tengah dinamika pasar.

“Pencapaian ini memberikan keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat—membangun momentum yang bertanggung jawab, menguntungkan, dan berkelanjutan,” tambahnya.