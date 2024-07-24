Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba dan Pendapatan Turun, Bos Unilever Singgung Geopolitik

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:43 WIB
Laba dan Pendapatan Turun, Bos Unilever Singgung Geopolitik
Laba Unilever alami penurunan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Laba dan pendapatan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami penurunan di semester pertama tahun 2024. Bos Unilever mengakui penurunan penjualan lantaran ada pengaruh dari kondisi geopolitik.

Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp19,04 triliun, turun 6,15% dari sebelumnya sebesar Rp20,29 triliun. Secara rinci, penjualan dalam negeri atau domestik tercatat sebesar Rp18,50 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp19,62 triliun. Kemudian, penjualan ekspor tercatat sebesar Rp537,34 miliar.

Dari sisi produknya, penjualan produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh tercatat sebesar Rp12,28 triliun, turun dari sebelumnya sebesar Rp13,25 triliun. Sementara, penjualan produk makanan dan minuman tercatat sebesar Rp6,76 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp7,04 triliun.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap mengatakan bahwa penurunan kinerja di sepanjang enam bulan pertama tahun ini disebabkan oleh melemahnya permintaan konsumen akibat ketidakpastian ekonomi. Selain itu, masyarakat juga mengalami perubahan prioritas belanja.

“Juga masih terpengaruh kondisi geopolitik. Kami melihat lingkungan pasar yang cukup menantang,” kata Benjie dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (24/7/2024).

Selain itu, kinerja perseroan hingga saat ini disebut masih terdampak oleh aksi boikot yang diserukan bagi produk atau perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Benjie menyampaikan, penjualan perseroan sangat terdampak aksi boikot pada November dan Desember tahun lalu.

