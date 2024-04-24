Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Anjlok 30%, Presdir Unilever Singgung Hal Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:05 WIB
Saham Anjlok 30%, Presdir Unilever Singgung Hal Ini
Unilever Soal Saham Anjlok. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menanggapi anjloknya saham sepanjang tahun ini. Di mana harga saham berkinerja kurang memuaskan sepanjang 2024 dengan turun 32,29% secara year-to-date (ytd), meskipun pada penutupan hari ini tumbuh 2,58%.

Secara akumulatif dalam setahun penuh, investor asing juga tercatat melakukan aksi jual bersih (all-market) senilai Rp464,94 miliar, sebagaimana menurut data RTI Business, diakses Rabu (24/4).

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Benjie Yap mengatakan, penurunan saham merupakan bagian dari respons pasar terhadap kondisi perusahaan saat ini.

“Pada akhirnya harga saham adalah respons atas delivery bisnis kami, jadi memang terdampak sejak November-Desember tahun lalu. Ini juga memang menjadi tantangan bagi perusahaan bagi kami,” kata Benjie dalam Konferensi Pers UNVR, Rabu (24/4/2024).

Fundamental masih menjadi fokus utama perusahaan, terutama dalam mendorong ekspansi bisnis dan jangkauan pasar ke depan.

Benjie menyebut pihaknya terus memperluas cakupan pasar, terutama toko-toko besar, mengembangkan toko dengan menyempurnakan pilihan produk, sekaligus memacu produk-produk premium.

“Kami yakini fundamental perusahaan cukup matang dengan peningkatan eksekusi dan ekspansi. Jika kita terus melakukan hal ini dengan baik, maka pasar akan memberi kita imbalan berupa peningkatan harga saham,” tegasnya.

Halaman:
1 2
