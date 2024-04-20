Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Unilever Tarik Es Krim Magnum, Ada Kandungan Logam dan Plastik

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:32 WIB
Unilever Tarik Es Krim Magnum, Ada Kandungan Logam dan Plastik
Unilever Tarik Es Krim Magnum. (Foto: Okezone.com/Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Unilever menarik es krim Magnum di Inggris dan Irlandia karena khawatir mengandung plastik dan logam. Penarikan dilakukan setelah es krim tersebut diberi peringatan 'jangan dimakan'.

Badan Standar Makanan (Food Standards Agency/FSA) menerbitkan peringatan bahwa es krim Magnum Klasik tidak aman untuk dimakan.

Unilever pun memberikan informasi yang menjelaskan mengapa produk tersebut ditarik kembali dan apa yang harus dilakukan jika mereka telah membelinya.

Produsen meminta pelanggan yang telah membeli paket yang terkena dampak untuk tidak mengonsumsi produk dan menghubungi tim Unilever untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan terima kasih atas kerja sama Anda," tulis Unilever, dilansir dari Dailymail, Sabtu (20/4/2024).

Adapun lima batvh es krim Magnum Almond yang terdampak dan ditarik hanya yang dikirim ke Inggris dan Irlandia. Es krim tersebut dijual di Tesco dan Sainsbury's seharga £3,25.

Jadi hanya kotak dengan kode batch L3338, L3339, L3340, L3341 dan L3342 yang dilakukan penarikan oleh Unilever.

FSA mengeluarkan penarikan makanan yang meminta pelanggan mengembalikan suatu produk ketika ditemukan masalah yang berarti suatu produk tidak boleh dijual.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
