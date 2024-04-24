Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Unilever Indonesia Lebih Khawatir Rupiah Anjlok Dibanding Geopolitik Memanas

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:08 WIB
Unilever Indonesia Lebih Khawatir Rupiah Anjlok Dibanding Geopolitik Memanas
Rupiah Tertekan Dolar AS. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menyoroti ketegangan geopolitik yang memanas. Perseroan mengaku masih optimis atas disrupsi global, yang disebut tidak berdampak langsung terhadap perusahaan.

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Benjie Yap menyebut, 90% produksi perseroan terjadi di dalam negeri, sehingga kontrak material bahan baku dapat diamankan.

“90% yang kami hasilkan itu diproduksi di sini (Indonesia). Jadi ketika kami mendorong pertumbuhan, kami juga meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja,” kata Benjie dalam Konferensi Pers, Rabu (24/4/2024).

Integrasi bisnis dengan masyarakat lokal menjadi fokus raksasa fast-moving consumer goods (FMCG) tersebut, sembari mengantisipasi dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah.

Benjie mengkhawatirkan pelemahan Rupiah yang inline dengan penguatan dolar- dapat meningkatkan ongkos logistik, sehingga ditakutkan membebani operasional perusahaan.

Mengantisipasi hal itu, Direktur UNVR Vivek Agarwal menyebut perseroan telah mengamankan kontrak jangka panjang dari sejumlah pemasok bahan baku.

“Jadi kami tidak mengharapkan disrupsi yang signifikan, yang berdampak kepada kemampuan kami memproduksi produk-produk kami,” paparnya.

Halaman:
1 2
