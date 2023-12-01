Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Lepas Jabatan Presdir, Ira Noviarti Jual Seluruh Saham Unilever Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:42 WIB
Lepas Jabatan Presdir, Ira Noviarti Jual Seluruh Saham Unilever Indonesia
Ira Noviarti jual seluruh saham UNVR (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ira Noviarti melepas jabatan Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Ira mengundurkan diri dari jabatan Presdir beberapa lalu.

Usai mundur dari jabatannya, Ira Noviarti melego sejumlah saham UNVR. Penjualan dilakukan pada 2 November 2023 dengan tujuan keperluan pendidikan anak.

Melansir keterbukaan informasi BEI, Jumat (1/12/2023), Ira menjual 870.000 lembar saham dengan harga Rp3.460.

“Dokumen ini merupakan dokumen resmi Unilever Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Unilever Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini,” tulis keterbukaan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/278/3039085/laba-dan-pendapatan-turun-bos-unilever-singgung-geopolitik-klN0kf7vxw.jpg
Laba dan Pendapatan Turun, Bos Unilever Singgung Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/278/3039020/laba-unilever-unvr-turun-10-jadi-rp2-4-triliun-di-semester-i-2024-rvVgbG0ICT.jpeg
Laba Unilever (UNVR) Turun 10% Jadi Rp2,4 Triliun di Semester I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000214/unilever-indonesia-lebih-khawatir-rupiah-anjlok-dibanding-geopolitik-memanas-2fhLOK7bai.png
Unilever Indonesia Lebih Khawatir Rupiah Anjlok Dibanding Geopolitik Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000212/saham-anjlok-30-presdir-unilever-singgung-hal-ini-YfNpphUwD3.jpg
Saham Anjlok 30%, Presdir Unilever Singgung Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/278/3000184/unilever-indonesia-unvr-raup-laba-rp1-4-triliun-di-kuartal-i-2024-XHm8OxFGmC.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Rp1,4 Triliun di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837680/unilever-bagi-bagi-dividen-rp71-saham-berikut-jadwalnya-ukOVPwtvao.jpg
Unilever Bagi-Bagi Dividen Rp71/Saham, Berikut Jadwalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement