Lepas Jabatan Presdir, Ira Noviarti Jual Seluruh Saham Unilever Indonesia

JAKARTA - Ira Noviarti melepas jabatan Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Ira mengundurkan diri dari jabatan Presdir beberapa lalu.

Usai mundur dari jabatannya, Ira Noviarti melego sejumlah saham UNVR. Penjualan dilakukan pada 2 November 2023 dengan tujuan keperluan pendidikan anak.

Melansir keterbukaan informasi BEI, Jumat (1/12/2023), Ira menjual 870.000 lembar saham dengan harga Rp3.460.

“Dokumen ini merupakan dokumen resmi Unilever Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Unilever Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini,” tulis keterbukaan tersebut.