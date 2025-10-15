Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Unilever Indonesia Siap Bagikan 100% Dividen di 2026

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |15:25 WIB
Unilever Indonesia Siap Bagikan 100% Dividen di 2026
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menegaskan komitmennya untuk membagikan dividen 100%. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

TANGERANG – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menegaskan komitmennya untuk membagikan dividen 100% kepada pemegang saham pada 2026. Langkah ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi investor.

“Kebijakan kami tentang dividen: kami berkomitmen untuk memberikan 100% kepada pemegang hak, pemegang saham, dan membagikan dividen pada tahun depan,” ujar Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Neeraj Lal, dalam Paparan Publik (Public Expose) yang digelar di kantor pusat Unilever Indonesia, BSD, Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Selain membagikan dividen penuh, Unilever akan terus berinvestasi secara disiplin dengan fokus pada kampanye berprofit tinggi. Ia menyebut, perseroan akan memastikan setiap investasi yang dikeluarkan benar-benar mendorong kemajuan perusahaan.

“Kami akan terus berinvestasi secara disiplin, memprioritaskan kampanye laba tinggi, dan memastikan setiap rupiah yang dihabiskan mendorong kemajuan perusahaan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924//rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963//ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/278/3170462//ihsg_diproyeksi_naik_bi_tahan_suku_bunga-ymBz_large.jpg
IHSG Diproyeksi di Level 7.850–8.020, BI Diyakini Tahan Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170274//sampah-k1zm_large.png
Tantangan Bisnis Berkelanjutan, Kurangi Sampah Plastik di Industri Barang Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170262//ihsg_sesi_i-tlvJ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke 7.915
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/278/3169451//ihsg_dibuka_menguat-S0eR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.819
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement