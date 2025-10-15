Unilever Indonesia Siap Bagikan 100% Dividen di 2026

TANGERANG – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menegaskan komitmennya untuk membagikan dividen 100% kepada pemegang saham pada 2026. Langkah ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi investor.

“Kebijakan kami tentang dividen: kami berkomitmen untuk memberikan 100% kepada pemegang hak, pemegang saham, dan membagikan dividen pada tahun depan,” ujar Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Neeraj Lal, dalam Paparan Publik (Public Expose) yang digelar di kantor pusat Unilever Indonesia, BSD, Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Selain membagikan dividen penuh, Unilever akan terus berinvestasi secara disiplin dengan fokus pada kampanye berprofit tinggi. Ia menyebut, perseroan akan memastikan setiap investasi yang dikeluarkan benar-benar mendorong kemajuan perusahaan.

“Kami akan terus berinvestasi secara disiplin, memprioritaskan kampanye laba tinggi, dan memastikan setiap rupiah yang dihabiskan mendorong kemajuan perusahaan,” ujarnya.