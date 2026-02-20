Pembangkit Listrik Captive Berbasis Fosil Makin Besar, Ini Dampaknya

JAKARTA - Kapasitas pembangkit listrik captive berbasis bahan bakar fosil makin besar. Hal ini berpotensi meningkatkan emisi sektor ketenagalistrikan dan menganggu proses transisi energi industri. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya kebutuhan listrik sektor manufaktur dan program hilirisasi nasional.

Pembangkit listrik captive merupakan fasilitas pembangkit yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, tanpa bergantung pada sistem kelistrikan nasional.

Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat kapasitas pembangkit captive meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan berisiko menjadi sumber utama emisi apabila tidak diimbangi dengan penguatan jaringan listrik nasional serta peningkatan akses energi terbarukan bagi industri.

Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara menjelaskan kapasitas pembangkit captive naik dari 14 gigawatt (GW) pada 2019 menjadi 33 GW pada 2024.

“Tambahan sekitar 17,4 GW dari pembangkit batu bara dan gas masih berada dalam pipeline proyek setelah 2024, seiring dorongan program hilirisasi pemerintah,” kata Raditya di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan tren yang sangat pesat dan belum sepenuhnya terkendali, terutama karena kebutuhan energi industri meningkat tajam. Saat ini, sekitar 5 GW pembangkit batu bara dan 2,5 GW pembangkit gas telah memasuki tahap konstruksi.

IESR memproyeksikan pada 2060 permintaan listrik sektor industri akan meningkat hingga 43% dari total kebutuhan nasional yang diperkirakan mencapai 1.813 terawatt hours (TWh). Tanpa penguatan jaringan listrik dan kemudahan akses energi terbarukan, pembangkit captive berpotensi menjadi penyumbang emisi terbesar di sektor ketenagalistrikan.