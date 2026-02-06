Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi 3,55% di Awal 2026, BI Yakin Hanya Temporer

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |15:28 WIB
Inflasi 3,55% di Awal 2026, BI Yakin Hanya Temporer
Bank Indonesia menilai inflasi tahunan sebesar 3,55% pada Januari 2026 bersifat sementara. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

PONTIANAK – Bank Indonesia menilai inflasi tahunan sebesar 3,55% pada Januari 2026 bersifat sementara. Angka ini terpengaruh efek stimulus tahun lalu, termasuk subsidi listrik, sehingga inflasi bulanan tetap terkendali dan ke depan diperkirakan kembali ke kisaran target 2,5% plus minus 1%.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Juli Budi Winantya, menjelaskan bahwa inflasi di awal tahun dipengaruhi pemberian stimulus. Pada 2025, misalnya, terdapat subsidi tarif listrik yang membuat laju inflasi tetap terkendali.

“Angka inflasi tahunan 3,55% ini tercatat tinggi karena efek dari subsidi listrik pada Januari–Februari 2025, yang membuat inflasi pada periode itu rendah. Jadi, kami meyakini inflasi tahunan yang tinggi ini bersifat temporer akibat efek stimulus, dan ke depan masih akan berada di kisaran target 2,5% plus minus 1%,” ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2/2026).

Dia menambahkan, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) telah menggelar pertemuan untuk membahas strategi pengendalian inflasi sepanjang 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri Menko, gubernur, dan anggota TPIP lainnya, dengan fokus pada pengendalian inflasi pangan.

Menurutnya, meski inflasi tahunan tercatat 3,55%, secara bulanan (month-to-month) angka-angka masih terkendali. Oleh karena itu, inflasi 3,55% ini bersifat sementara, dan ke depan diproyeksikan akan kembali ke kisaran target.

Kelompok volatile food mengalami deflasi

Kelompok volatile food pada Januari 2026 mengalami deflasi sebesar 1,96% (mtm), lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 2,74% (mtm). Deflasi kelompok volatile food terutama disumbang oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah seiring peningkatan pasokan pada masa panen. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 1,14% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 6,21% (yoy). Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan terkendali, didukung eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200020//bi_pontianak-yafe_large.jpg
Purbaya Pede Ekonomi 2026 Tumbuh 6%, Begini Respons Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200010//bi-W3jg_large.jpg
Intip Peluang Kredit 2026, BI Prediksi Pertumbuhan 8–12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200005//grafik-7fGh_large.jpg
Strategi BI Perkuat Ekonomi Usai Moody’s Turunkan Outlook Utang RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199974//bi_ponti-tPh9_large.jpg
Moody’s Turunkan Outlook ke Negatif, BI Pastikan Ekonomi RI Tetap Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199666//inflasi-KjBa_large.png
Inflasi Awal 2026 3,55%, Airlangga: Tetap Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199663//rupiah-unON_large.jpg
Uang Cacahan Rp50.000–Rp100.000 Dibuang di Bekasi, BI Jelaskan Prosedur Pemusnahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement