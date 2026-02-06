Purbaya Pede Ekonomi 2026 Tumbuh 6%, Begini Respons Bank Indonesia

PONTIANAK – Bank Indonesia (BI) menilai optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2026 akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang tepat sasaran. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 4,9%–5,7%.

Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Juli Budi Winantya, laju pertumbuhan ekonomi memiliki batas atas dan bawah 4,9%–5,7%. Artinya, pertumbuhan perekonomian akan sangat tergantung pada implementasi kebijakan sepanjang tahun ini.

"Jadi, apabila kebijakan yang kita lakukan efektif dari sisi fiskal, moneter, dan lainnya, perkiraan kita bisa menuju proyeksi ini. Hal ini juga berlaku pada kebijakan pemerintah," ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2/2026).

Ia mencontohkan, pada triwulan I-2025, pertumbuhan sektor pertanian mencapai double digit hingga 10%. Pertumbuhan tersebut didukung kebijakan penyediaan subsidi pupuk yang tepat sasaran, sehingga proses tanam lebih efisien dan harga terjaga.

"Kebijakan itu terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kita perlu melihat apakah kebijakan efektif dan tepat sasaran, karena hal itu akan berdampak pada pertumbuhan yang lebih tinggi," ujarnya.

Adapun arah kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 adalah tetap menjaga stabilitas. Sinergi dilakukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, yang menjadi kunci penggerak perekonomian.