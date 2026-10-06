Begini Cara Suahasil Siapkan Anggaran untuk Menko Hilirisasi dan Wantimpres

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan skema penganggaran bagi sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) baru. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan skema penganggaran bagi sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) baru, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pada tahap awal, pemerintah hanya perlu menambahkan pos anggaran baru untuk membiayai operasional, seiring dengan penataan tata kelola dan administrasi yang masih berlangsung.

"Tinggal nanti kan kita bikin, apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya. Itu dalam proses kita buat," ujar Suahasil, Senin (5/10/2026).

Di tengah penataan struktur kementerian dan lembaga baru, Kementerian Keuangan juga menggelar rapat pembahasan APBN hingga Senin malam untuk mengonsolidasikan seluruh pos penerimaan dan belanja negara sepanjang September 2026.

"Saya akan rapat APBN sore dan malam ini. Besok kita akan mengumumkan. Moga-moga besok atau paling lambat hari Rabu mengumumkan APBN kita untuk tutup bulan September," ungkap Suahasil.