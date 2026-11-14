Pemerintah Siapkan Sisa Tambahan Anggaran Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan pencairan sisa tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan pada November 2026. Penyaluran tahap lanjutan ini akan direalisasikan setelah pemerintah merampungkan evaluasi atas penggunaan dana tahap pertama serta meninjau tingkat ketahanan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan. Dari total alokasi tersebut, separuhnya atau sebesar Rp10 triliun telah lebih dulu disalurkan pada Oktober 2026.

Sebelum mencairkan sisa dana yang ada, Kemenkeu melakukan peninjauan menyeluruh, tidak hanya memeriksa realisasi penggunaan anggaran sebelumnya, tetapi juga mengukur kemampuan dana asli JKN dalam menopang keberlanjutan program.

"Pemerintah menyalurkan dana ke BPJS Kesehatan. Rencana tahun ini adalah 20 triliun, di mana Rp10 triliunnya sudah disalurkan dari bulan Oktober yang lalu. Kemudian sisanya rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN. Harapannya nanti akan disiapkan pada November ini," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Sudarto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas pembiayaan JKN agar perlindungan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap terjamin.

"Pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan termasuk ketahanan dana program JKN. Karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.