Anggaran Kementerian PU Naik Jadi Rp114,59 Triliun di 2027, Ini Proyek yang Bakal Dibangun

JAKARTA - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp114,59 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar mencapai Rp37,30 triliun akan diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan hingga infrastruktur konektivitas lainnya.

Besaran anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu indikatif awal Kementerian PU sebesar Rp98,47 triliun. Dalam pembahasan bersama Komisi V DPR RI, kementerian memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp16,12 triliun, terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan anggaran 2027 akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan desa.

"Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata," kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (2/9/2026)

Dari total anggaran Rp114,59 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp37,30 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi serta pembangunan dan penggantian jembatan. Selain itu, anggaran juga mencakup pembangunan flyover, underpass hingga jalan tol.

Setelah Bina Marga, alokasi terbesar berikutnya diberikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp32,57 triliun.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga, perekonomian dan fasilitas strategis lainnya.