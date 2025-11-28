Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |20:39 WIB
Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun
Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun (Foto: PU)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) merampungkan seluruh rangkaian aksi korporasi pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). 

Total nilai transaksi tersebut mencapai Rp3,28 triliun, salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia.

"Kami bersyukur rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT berjalan lancar dan sudah selesai. Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober tahun 2024," ujar Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dirinya menjelaskan, divestasi jalan tol menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya. Aksi korporasi ini juga akan mendukung upaya penyehatan keuangan sekaligus  memenuhi kebutuhan pendanaan strategis.

"Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga  fokus mengembalikan core business (bisnis inti) sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan,” katanya.

Dia menambahkan, dana hasil divestasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas, sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan. Dengan begitu Waskita dapat menata kembali portofolio, sehingga nilai aset lebih terjaga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/278/3097201/saham-waskita-masih-digembok-usai-pemegang-obligasi-tolak-usulan-restrukturisasi-KMs6VhVfGU.jpg
Saham Waskita Masih Digembok Usai Pemegang Obligasi Tolak Usulan Restrukturisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064493/disebut-ngutang-katering-rp1-miliar-ini-penjelasan-waskita-karya-rQQaCFI4Ab.jfif
Disebut Ngutang Katering Rp1 Miliar, Ini Penjelasan Waskita Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062401/waskita-diduga-belum-bayar-katering-hampir-rp1-miliar-u6TsGDJ2QL.jfif
Waskita Diduga Belum Bayar Katering Hampir Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/278/3059628/waskita-karya-punya-utang-rp26-3-triliun-kini-dapat-keringanan-bunga-dan-perpanjangan-tenor-fPcXTKfNSh.png
Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun, Kini Dapat Keringanan Bunga dan Perpanjangan Tenor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/320/3030914/erick-thohir-selamatkan-waskita-karya-begini-caranya-2DV6dbLFaC.jpg
Erick Thohir Selamatkan Waskita Karya, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/320/3025474/di-ujung-tanduk-begini-kondisi-terkini-waskita-karya-yang-keuangannya-berdarah-darah-2kJYXAMSpa.jfif
Di Ujung Tanduk, Begini Kondisi Terkini Waskita Karya yang Keuangannya Berdarah-darah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement