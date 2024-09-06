Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun, Kini Dapat Keringanan Bunga dan Perpanjangan Tenor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:51 WIB
Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun, Kini Dapat Keringanan Bunga dan Perpanjangan Tenor
Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mendapatkan keringanan bunga dan perpanjangan tenor utang. Hal ini setelah Waskita menandatangani Master Restructuring Agreement dan pokok perubahan terms KMK Penjaminan (KMKP) Waskita Karya dengan kreditur bank.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini bank swasta maupun bank BUMN telah menyetujui untuk perpanjangan tenor utang Waskita senilai Rp26,3 triliun dari sebelumnya jatuh tempo 1 tahun menjadi 10 tahun dan penurunan suku bunga dari 5% menjadi 3,5%.

"Tadi kita lihat bahwa tadi bank BUMN dan bank swasta, semua sepakat untuk melakukan restrukturisasi fasilitas kredit Waskita dan tentunya juga diharapkan juga pemegang obligasi juga diharapkan akan mengikuti," ujar Kartita dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menambahkan, setidaknya ada 21 lenders atau bank pemberi pinjaman dari total utang Waskita senilai Rp26,3 triliun.

"Tentunya ada penurunan suku bunga dari 5% menjadi 3,5% di mana jangka waktu 10 tahun, itu yang kita setujui bersama dari 1 tahun," tambah Nugroho.

Selain restrukturisasi kepada perbankan, Nugroho menjelaskan saat ini perseroan juga tengah merampungkan proses restrukturisasi kepada para pemegang obligasi atau surat utang senilai Rp1,3 triliun.

"Dari 4 seri obligasi yang kita sedang kita selesaikan, tinggal 1 yang belum kita selesaikan, nilainya sekitar Rp1,3 triliun," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186603/jalan_tol-fWdT_large.jpg
Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/278/3097201/saham-waskita-masih-digembok-usai-pemegang-obligasi-tolak-usulan-restrukturisasi-KMs6VhVfGU.jpg
Saham Waskita Masih Digembok Usai Pemegang Obligasi Tolak Usulan Restrukturisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064493/disebut-ngutang-katering-rp1-miliar-ini-penjelasan-waskita-karya-rQQaCFI4Ab.jfif
Disebut Ngutang Katering Rp1 Miliar, Ini Penjelasan Waskita Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062401/waskita-diduga-belum-bayar-katering-hampir-rp1-miliar-u6TsGDJ2QL.jfif
Waskita Diduga Belum Bayar Katering Hampir Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/320/3030914/erick-thohir-selamatkan-waskita-karya-begini-caranya-2DV6dbLFaC.jpg
Erick Thohir Selamatkan Waskita Karya, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/320/3025474/di-ujung-tanduk-begini-kondisi-terkini-waskita-karya-yang-keuangannya-berdarah-darah-2kJYXAMSpa.jfif
Di Ujung Tanduk, Begini Kondisi Terkini Waskita Karya yang Keuangannya Berdarah-darah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement