Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Kumpulkan Donasi Rp2,16 Miliar untuk Korban Gempa NTT

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |07:51 WIB
Danantara Kumpulkan Donasi Rp2,16 Miliar untuk Korban Gempa NTT
Danantara Kumpulkan Donasi Rp2,16 Miliar untuk Korban Gempa NTT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia melaporkan bahwa donasi untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihimpun dari masyarakat melalui kegiatan Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan terkumpul sebesar Rp2.164.037.334 atau Rp2,16 miliar.

Melalui QR Code yang tersedia di tiga titik panggung kesenian, keluarga besar BUMN dan Danantara Indonesia bersama Pemerintah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk hadir dan bergotong royong membantu sesama warga yang terdampak gempa di wilayah tersebut.

“Momentum Kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat tentang kekuatan gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT,” kata Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Rohan mengatakan, Danantara Indonesia mengoordinasikan respons lintas BUMN guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara tepat sasaran.
Langka ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen BUMN untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi situasi darurat.

Koordinasi bantuan di sejumlah wilayah, ujar Rohan, ditingkatkan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah hingga 28 Agustus 2026.

Pada tahap awal masa tanggap darurat, fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan publik yang menjadi tulang punggung respons kemanusiaan.

Hingga Senin (17/8), PLN telah memulihkan sekitar 88 persen pelanggan dan 98,3 persen jaringan listrik yang terdampak gempa sehingga layanan dasar masyarakat, fasilitas umum, dan posko bantuan dapat kembali beroperasi.

Di sisi komunikasi, Telkom Group mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan koordinasi serta akses informasi dapat terus berjalan.

Selain itu, pasokan dan distribusi bahan bakar juga diperkuat untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan pengerahan bantuan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236944/purbaya-FvzB_large.jpg
Dony Oskaria Sebut Utang Kopdes Rp240 Triliun di Himbara Dijamin Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/278/3236941/dony_oskaria-uybK_large.jpg
Saham Waskita (WSKT) Terancam Delisting dari Bursa, Ini Reaksi Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236938/dony-yCWf_large.jpg
Bos Danantara soal Restrukturisasi BUMN Karya: Cukup Rumit, Utangnya Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/470/3235092/rumah-QqYS_large.jpg
Tugas Danantara Housing: Konsolidasi Aset hingga Siapkan Pembiayaan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234568/ceo_danantara-HtsV_large.jpg
Rosan Lapor Prabowo, Arab Saudi Tawarkan Danantara Jadi Pemilik Bandara Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233641/danantara-yFAj_large.jpg
3 Fakta Danantara Ikut Rapat KSSK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement