Danantara Kumpulkan Donasi Rp2,16 Miliar untuk Korban Gempa NTT

JAKARTA - Danantara Indonesia melaporkan bahwa donasi untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihimpun dari masyarakat melalui kegiatan Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan terkumpul sebesar Rp2.164.037.334 atau Rp2,16 miliar.



Melalui QR Code yang tersedia di tiga titik panggung kesenian, keluarga besar BUMN dan Danantara Indonesia bersama Pemerintah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk hadir dan bergotong royong membantu sesama warga yang terdampak gempa di wilayah tersebut.



“Momentum Kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat tentang kekuatan gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT,” kata Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).



Rohan mengatakan, Danantara Indonesia mengoordinasikan respons lintas BUMN guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara tepat sasaran.

Langka ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen BUMN untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi situasi darurat.



Koordinasi bantuan di sejumlah wilayah, ujar Rohan, ditingkatkan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah hingga 28 Agustus 2026.



Pada tahap awal masa tanggap darurat, fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan publik yang menjadi tulang punggung respons kemanusiaan.



Hingga Senin (17/8), PLN telah memulihkan sekitar 88 persen pelanggan dan 98,3 persen jaringan listrik yang terdampak gempa sehingga layanan dasar masyarakat, fasilitas umum, dan posko bantuan dapat kembali beroperasi.



Di sisi komunikasi, Telkom Group mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan koordinasi serta akses informasi dapat terus berjalan.



Selain itu, pasokan dan distribusi bahan bakar juga diperkuat untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan pengerahan bantuan.