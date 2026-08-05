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Lantik 4 Pejabat ESDM, Bahlil Tunjuk Mawardi Nur Jadi Kepala BPMA

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |21:14 WIB
Lantik 4 Pejabat ESDM, Bahlil Tunjuk Mawardi Nur Jadi Kepala BPMA
Bahlil Lantik Pejabat ESDM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik empat pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, untuk mendukung pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral nasional.

Keempat pejabat yang dilantik yakni Muhammad Ikhsan Kiat sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Lana Saria sebagai Kepala Badan Geologi, Tirta Nugraha Mursitama sebagai Staf Ahli Hubungan Kelembagaan, serta Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Menurut Bahlil, Lemigas kini mengemban mandat yang semakin penting setelah mendapat penugasan pemerintah untuk mendukung pengadaan minyak mentah (crude) dan liquefied petroleum gas (LPG) bagi kepentingan nasional.

"Saya melantik Saudara Ikhsan sebagai Kepala Lemigas. Kita tahu bersama bahwa Lemigas mendapat mandat dari pemerintah atas arahan Bapak Presiden untuk melakukan pengadaan migas, crude maupun LPG, dalam kepentingan nasional," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (5/8/2026).

Usai pelantikan, Mawardi Nur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya siap membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas demi kemajuan Aceh,” ujar Mawardi.

Dalam menjalankan tugasnya, Mawardi menetapkan tiga agenda prioritas, yaitu meningkatkan lifting migas dan memastikan efisiensi biaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah, mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 agar menjadi tambahan produksi migas Aceh, serta memperluas keterlibatan kontraktor lokal dan SDM Aceh dalam seluruh aktivitas hulu migas.

 

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