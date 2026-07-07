Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sebut Ekspor Listrik ke Singapura Terkendala Harga Jual

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |10:05 WIB
Bahlil Sebut Ekspor Listrik ke Singapura Terkendala Harga Jual
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura masih terkendala soal penentuan harga jual. Sebab harga listrik di Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, bukan badan usaha.

Bahlil mengatakan penetapan harga listrik yang akan dijual ke Singapura harus memberikan keuntungan seimbang bagi Indonesia dan Singapura. Meski perkembangan kerja sama dinilai positif, proses negosiasi belum sepenuhnya selesai.

Bahlil menjelaskan regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penetapan harga tersebut pada pemerintah. Indonesia menginginkan kesepakatan yang tidak hanya membuka peluang ekspor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.

"Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).

Ekspor listrik merupakan salah satu dari 26 kesepakatan yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura. Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.

Adapun dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, sebanyak 18 merupakan kerja sama antarpemerintah, sedangkan delapan lainnya merupakan kerja sama antarpelaku usaha.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227137/menteri_esdm_bahlil-agcf_large.jpg
Bahlil Turunkan Harga Gas Industri Jadi USD13/MMBTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227122/menteri_esdm_bahlil-ql3i_large.jpg
Bahlil: RI Butuh 4 Juta KL Etanol Buat Program E20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226531/menteri_esdm_bahlil-BcRW_large.jpg
Bahlil Targetkan Gas Pengganti LPG Ukuran 3 Kg, Bakal Diproduksi Mulai Juli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226527/menteri_esdm_bahlil-xZWc_large.jpg
Bahlil Ungkap Penyebab Harga Gas Industri Bisa Naik di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226486/menteri_esdm_bahlil-I82D_large.jpg
Bahlil: Saya Menteri yang Tidak Suka Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225806/bahlil-9i8S_large.jpg
Bahlil Akui Pemadaman Listrik Bikin Rakyat Mengeluh, Ini Arahan ke PLN!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement