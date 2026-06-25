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Bahlil Ungkap Penyebab Harga Gas Industri Bisa Naik di Pulau Jawa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |16:20 WIB
Bahlil Ungkap Penyebab Harga Gas Industri Bisa Naik di Pulau Jawa
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal persoalan kenaiakan harga gas untuk sektor industri, terutama yang berada di wilayah pulau Jawa. 

Ia menjelaskan, kenaikan harga gas tersebut terjadi untuk industri yang menggunakan skema non- Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sementara untuk industri yang masih menggunakan HGBT tidak mengalami kenaikan. 

"Kalau stok tidak ada masalah, yang itu adalah ada kenaiakan harga gas di beberapa industri yang non HGBT. Kalau yang HGBT itu sebenarnya disubsidi negara, kalau non HGBT itu harga umum," kata Bahlil saat ditemui usai acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, fenomena kenaiakan harga gas industri non HGBT itu terjadi lantaran kapasitas produksi di wilayah Jawa mengalami penurunan. Sehingga gas tersebut perlu didatangkan dari luar Jawa, sekaligus memakan ongkos tambahan untuk pendistribusian. 

"Sebagian sumur-sumur kita di daerah khususnya daerah Jawa Barat ke sini, itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost," tambahnya. 

 

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