Fakta-Fakta Pemadaman Listrik di Jakarta akibat Gangguan Suplai

JAKARTA - Sebagian wilayah DKI Jakarta mengalami pemadalam listrik pada hari ini. PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya menyatakan, pemadaman listrik di beberapa wilayah Jakarta pada Kamis ini akibat gangguan suplai listrik.

"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Saat ini PLN fokus lakukan upaya penormalan. Untuk update kondisi layanan kelistrikan dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Berikut ini fakta-fakta pemadaman listrik yang terjadi di DKI Jakarta.

1. Pemadaman Listrik di Jakarta

PT PLN (Persero) melakukan pemulihan pada sistem kelistrikan dari gangguan yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta sejak pukul 10.25 WIB.

Secara bertahap, proses penormalan pasokan listrik dilakukan PLN baik di sistem kontrol maupun di lapangan, sejak awal terjadi gangguan.

"Tim teknis kami saat ini sedang melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan," ujar Haris