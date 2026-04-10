Prabowo: Kita Harus Hemat Energi dan Beralih ke Terbarukan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap hemat energi meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Ia menegaskan pentingnya mempercepat peralihan menuju energi bersih dan terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.

“Kita memiliki sumber daya yang sangat kuat dan melimpah. Namun, kita tetap harus hemat energi dan beralih ke energi bersih serta terbarukan,” ujarnya.

Salah satu upaya konkret yang didorong adalah elektrifikasi, yakni mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dan beralih ke penggunaan listrik. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk menekan emisi karbon sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

“Salah satu langkahnya adalah penggunaan listrik melalui elektrifikasi, sehingga kita tidak lagi terlalu bergantung pada BBM berbasis fosil,” katanya.