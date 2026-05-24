RI Targetkan Swasembada Daging pada 2031

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi negara swasembada daging dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan saat Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 23 Mei 2026 kemarin.

Prabowo awalnya bahwa pemerintahannya bisa mencapai swasembada pangan dalam 19 bulan bekerja. Capaian positif ini pun terus akan diperluas di sektor lain.

"19 bulan, Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung," ujar Prabowo dikutip Minggu (24/5/2026).

Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut Indonesia belum menjadi negara swasembada untuk telur, ayam dan daging. Namun, ia optimis Indonesia bisa berhasil menjadi swasembada daging pada 2031 mendatang.

"Kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging," ujar dia.