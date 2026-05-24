Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Targetkan Swasembada Daging pada 2031

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |10:35 WIB
RI Targetkan Swasembada Daging pada 2031
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi negara swasembada daging dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan saat Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 23 Mei 2026 kemarin.

Prabowo awalnya bahwa pemerintahannya bisa mencapai swasembada pangan dalam 19 bulan bekerja. Capaian positif ini pun terus akan diperluas di sektor lain.

"19 bulan, Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung," ujar Prabowo dikutip Minggu (24/5/2026).

Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut Indonesia belum menjadi negara swasembada untuk telur, ayam dan daging. Namun, ia optimis Indonesia bisa berhasil menjadi swasembada daging pada 2031 mendatang.

"Kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220299/prabowo-02CR_large.jpg
4 Fakta Prabowo Minta Dirjen Bea Cukai Diganti, Purbaya Ikut Perintah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220228/prabowo-de38_large.jpg
Ini Hasil Pertemuan Prabowo dengan Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas soal Krisis 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219783/prabowo_subianto-0BSR_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Rp5.500 Triliun Mengalir ke Luar Negeri Jadi Penyebab Gaji Guru Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219670/menkeu_purbaya-mvaR_large.jpg
Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti jika Tak Becus, Purbaya: Saya Kerjakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219583/presiden_prabowo-zU9p_large.png
Prabowo Minta Purbaya Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219576/presiden_prabowo-ju2I_large.png
Prabowo Resmi Umumkan Pembentukan Badan Ekspor, Bakal Dapat Rp2.653 Triliun per Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement