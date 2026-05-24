Menteri Trenggono: Hasil Panen Raya Udang di Kebumen Berkualitas Ekspor

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan operasional Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen di Jawa Tengah, beserta hasil panennya sudah sesuai best practice. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan panen raya sekitar 80 ton udang berkualitas ekspor bersama Presiden Prabowo Subianto.

BUBK Kebumen seluas 100 hektare berisi 139 kolam produksi. Sebelum panen raya siklus kedelapan hari ini, pihaknya telah melakukan beberapa kali panen parsial.

“Panen kedelapan ini membuktikan bahwa per hektarenya sudah bisa mencapai target terbaik. Dengan memenuhi seluruh standar industri, dan kita bisa berhasil. Hari ini panennya sekitar 80 ton,” ungkap Menteri Trenggono dikutip, Minggu (24/5/2026).

Untuk mencapai best practice pihaknya mengoptimalkan padat tebar. Selain itu, kegiatan budi daya didukung oleh teknologi water intake, tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, hingga instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) untuk memastikan proses produksi aman bagi lingkungan.

Menurut Menteri Trenggono, tantangan yang dihadapi untuk mencapai best practice diantaranya menjaga konsistensi kualitas air yang digunakan untuk budidaya. Menjaga benih udangnya yang berkualitas baik. “Lalu kemudian pakan yang diberikan secara efektif, itu kira-kira yang harus dijaga,” tuturnya.