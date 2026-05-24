Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Trenggono: Hasil Panen Raya Udang di Kebumen Berkualitas Ekspor

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |16:20 WIB
Menteri Trenggono: Hasil Panen Raya Udang di Kebumen Berkualitas Ekspor
Menteri KKP Wahyu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan operasional Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen di Jawa Tengah, beserta hasil panennya sudah sesuai best practice. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan panen raya sekitar 80 ton udang berkualitas ekspor bersama Presiden Prabowo Subianto.

BUBK Kebumen seluas 100 hektare berisi 139 kolam produksi. Sebelum panen raya siklus kedelapan hari ini, pihaknya telah melakukan beberapa kali panen parsial.

“Panen kedelapan ini membuktikan bahwa per hektarenya sudah bisa mencapai target terbaik.  Dengan memenuhi seluruh standar industri, dan kita bisa berhasil. Hari ini panennya sekitar 80 ton,” ungkap Menteri Trenggono dikutip, Minggu (24/5/2026).

Untuk mencapai best practice pihaknya mengoptimalkan padat tebar. Selain itu, kegiatan budi daya didukung oleh teknologi water intake, tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, hingga instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) untuk memastikan proses produksi aman bagi lingkungan. 

Menurut Menteri Trenggono, tantangan yang dihadapi untuk mencapai best practice diantaranya menjaga konsistensi kualitas air yang digunakan untuk budidaya. Menjaga benih udangnya yang berkualitas baik. “Lalu kemudian pakan yang diberikan secara efektif, itu kira-kira yang harus dijaga,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181042/as_kembalikan_udang_dari_ri-A1cu_large.jpg
AS Kembalikan Udang RI Capai 152 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164360/mendag-eCd3_large.png
AS Temukan Udang Beku asal Indonesia Terpapar Radioaktif, Mendag Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2959151/ada-tuduhan-anti-dumping-di-as-ri-buka-akses-pasar-ekspor-udang-ke-afrika-hingga-eropa-cOvwoyXpby.jpg
Ada Tuduhan Anti Dumping di AS, RI Buka Akses Pasar Ekspor Udang ke Afrika hingga Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/09/320/2843609/kkp-segel-2-unit-usaha-tambak-udang-ini-alasannya-qc4bCAuceG.jpg
KKP Segel 2 Unit Usaha Tambak Udang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/320/2839679/produktivitas-udang-vaname-digeber-pakai-sistem-aquakultur-6CRlBbtKj8.jpg
Produktivitas Udang Vaname Digeber Pakai Sistem Aquakultur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/320/2826061/menteri-kkp-kejar-target-produksi-udang-2-juta-ton-begini-caranya-JsBC1oNjGY.jpg
Menteri KKP Kejar Target Produksi Udang 2 Juta Ton, Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement