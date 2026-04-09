Kelakar Prabowo ke Anindya Bakrie: Bapakmu Kawan Saya

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia sekaligus Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, Anindya Bakrie, saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Prabowo menyinggung hubungannya dengan ayah Anindya, Aburizal Bakrie, yang merupakan pengusaha senior.

“Jadi, saya kira walaupun bapakmu kawan saya, hari ini dia juga cukup bangga. Kok dia tidak ke sini hari ini? Coba ditegur Presiden Republik Indonesia itu, ya kan,” kelakarnya yang disambut tawa hadirin.

Sebelumnya, Prabowo memuji inisiatif PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang dipimpin Anindya.

“Jadi, inisiatif yang dilaksanakan oleh VKTR ini adalah bersejarah, merupakan tonggak yang membanggakan. Ibarat pepatah, ‘pucuk dicinta ulam pun tiba’,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan contoh yang diharapkan dari generasi muda Indonesia.

“Inilah yang kita harapkan dari putra-putri bangsa Indonesia. Negara memang membutuhkan. Kita harus mulai meninggalkan energi fosil berbasis karbon dan menggunakannya hanya untuk kepentingan strategis,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam mengembangkan energi alternatif, termasuk produksi bahan bakar pesawat (avtur) dari kelapa sawit hingga limbah minyak goreng (jelantah).

“Sekarang avtur bisa dibuat dari kelapa sawit, dan kita memiliki sumber daya tersebut. Bahkan ke depan, avtur juga dapat diolah dari jelantah. Kita akan membuka pusat-pusat pengolahan atau refinery untuk itu dan melakukan investasi besar-besaran di bidang tersebut,” ujarnya.