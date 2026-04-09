Pesan Prabowo di Tengah Krisis Dunia: Kita Harus Hemat Energi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk hemat energi. Apalagi, saat ini dunia mengalami ketidakpastian akibat krisis yang membuat banyak negara cemas.

“Di bidang energi kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis banyak negara cemas, kita harus waspada tapi kita optimis, kita akan menghadapi tantangan berapa bulan yang akan datang,” kata Prabowo saat resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik, di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026).

Prabowo mengatakan meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, dirinya pun meminta agar tetap hemat energi. Salah satunya dengan mempercepat peralihan menuju energi bersih dan terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Tapi kita punya resources kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak. Walaupun bagaimana kita harus hemat energi. Walaupun bagaimana kita harus menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” katanya.

Prabowo pun mengatakan salah satu upaya konkret yang didorong adalah elektrifikasi, yakni mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dan beralih ke penggunaan listrik. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci dalam menekan emisi karbon sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

“Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik, listrifikasi memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon,” ujarnya.