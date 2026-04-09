Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Produksi Sedan Listrik Buatan Indonesia pada 2028

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |13:40 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memproduksi mobil sedan listrik secara besar-besaran pada 2028. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi ketergantungan BBM dari fosil.

“Rencana kita saya harap di 2028 kita akan produksi besar-besaran mobil sedan dari listrik sekarang ini kan sudah ada bus listrik, truk listrik dengan kemampuan besar, membanggakan,” kata Prabowo saat resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik, di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, mengenai pabrik perakitan kendaraan listrik yang Prabowo resmikan hari ini, Prabowo merasa gembira dan bangga. Pasalnya, Indonesia kini memiliki kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik.

“Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Saya dapat laporan kemampuan VKTR (PT VKTR Teknologi Mobilitas) bisa produksi 10.000 bus dari listrik,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement