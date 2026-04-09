Prabowo Bakal Produksi Sedan Listrik Buatan Indonesia pada 2028

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memproduksi mobil sedan listrik secara besar-besaran pada 2028. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi ketergantungan BBM dari fosil.

“Rencana kita saya harap di 2028 kita akan produksi besar-besaran mobil sedan dari listrik sekarang ini kan sudah ada bus listrik, truk listrik dengan kemampuan besar, membanggakan,” kata Prabowo saat resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik, di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, mengenai pabrik perakitan kendaraan listrik yang Prabowo resmikan hari ini, Prabowo merasa gembira dan bangga. Pasalnya, Indonesia kini memiliki kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik.

“Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Saya dapat laporan kemampuan VKTR (PT VKTR Teknologi Mobilitas) bisa produksi 10.000 bus dari listrik,” kata Prabowo.