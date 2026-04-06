HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Instruksikan Ambil Kembali Lahan Negara untuk Rumah Susun

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |21:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengambil kembali lahan-lahan milik negara. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengambil kembali lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain. Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan arahan Presiden Prabowo berfokus pada optimalisasi lahan negara di kawasan perkotaan, khususnya yang berada di bawah pengelolaan BUMN seperti sektor perkeretaapian.

“Arahan beliau, bagaimana fokus di kota-kota, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari Kereta Api yang ada di BUMN maupun Danantara, itu diprioritaskan untuk rumah susun,” kata Maruarar usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa dalam dua hari terakhir dirinya bersama Direktur KAI, Bobby Rasyidin, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, meninjau langsung kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasikan juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” kata Maruarar.

Selain di Jakarta, Maruarar juga melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, serta lokasi lain yang memiliki lahan milik negara potensial. Mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Maruarar mengatakan pihaknya bersama PT KAI mulai mempersiapkan pembangunan untuk perumahan rakyat.

Berdasarkan laporan dari PT KAI dan Danantara, Maruarar mengungkapkan cukup banyak lahan milik negara di Bandung yang dikuasai pihak lain. Ia menyebutkan sejumlah lokasi lahan milik negara yang dikuasai pihak lain.

 

