Datangi Bantaran Rel Senen, Prabowo Pastikan Tempat Tinggal Layak untuk Warga

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |11:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto meninjau dan menyapa warga yang tinggal di hunian bantaran rel kereta kawasan Senen. (foto ;okezone.com/YouTube)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meninjau dan menyapa warga yang tinggal di hunian bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kehadiran kepala negara seolah menjungkirbalikkan konsep blusukan.

Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mindset dan pemahaman masyarakat selama ini tentang blusukan adalah sebuah bagian dari strategi politisi untuk meraih keunggulan elektoral di pemilihan umum (pemilu). Mindset dan pemahaman umum itu sedang dijungkirbalikkan oleh Prabowo.

"Alih-alih menjadikan blusukan sebagai media untuk meraih keunggulan elektoral, Prabowo justru memanfaatkannya sebagai sarana untuk melakukan pemetaan masalah secara langsung dari lapangan, sekaligus merancang kebijakan yang harus dilahirkan oleh pemerintah sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut," kata Bawono, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, dengan melakukan blusukan ke permukiman kumuh pinggir rel di pusat kota Jakarta tersebut, Prabowo tidak sedang mengejar keunggulan elektoral karena pemilu masih sangat jauh.

Prabowo justru melakukan blusukan untuk melihat lebih dekat salah satu permasalahan paling penting dan mendasar dari sebagian besar keluarga di Indonesia, yaitu kepemilikan atas tempat tinggal atau hunian layak.

"Prabowo sadar betul bahwa kepemilikan hunian layak merupakan salah satu janji politik dan komitmen yang harus ia tunaikan kepada rakyat Indonesia."

 

