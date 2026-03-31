Pemerintah Minta Masyarakat Hemat Energi dan Gunakan Transportasi Publik

JAKARTA - Pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat masyarakat untuk ikut membantu penghematan energi imbas perang yang terjadi di Timur Tengah.

"Terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Airlangga menambahkan, masyarakat juga diimbau untuk memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Meski diminta untuk menghemat energi, masyarakat diimbau agar tetap melakukan kegiatan yang produktif. Tujuannya, agar roda perekonomian tetap berputar.

“Mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik,” ujar dia.

Saat ini, pemerintah juga telah menetapkan skema WFH bagi para ASN seminggu sekali setiap hari Jumat. Ini sebagai upaya penghematan energi.